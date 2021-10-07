Издавна существуют запреты и приметы в этот праздник

Узнайте, какой 8 октября церковный праздник, приметы и главные запреты дня.

В этот день православные вспоминают про преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского. Его прозвали чудотворцем. Он также является покровителем всех страждущих.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

Преподобный Сергий Радонежский родился в 1314 году в семье бояр Кирилла и Марии. С раннего возраста Сергий хотел посвятить всю свою жизнь служению Богу.

Сергий поселился на горе Маковец, в скором времени к нему примкнули монахи. Именно здесь в 1380 году преподобный благословил на священную Куликовскую битву князя Дмитрия Донского, который освободил Русь от ига. Здесь по преданию ему явилась Богородица, которая дала обет защищать это место. Удивительно, но ни татаро-монголам, ни польско-литовским войскам, ни Наполеону не удалось захватить Сергиеву обитель.

Все свое время он посвящал молитвам, псалмам и чтению божественных книг. Единственным желанием Сергия Радонежского было спасение собственной души.

Традиции этого дня

С началом первых заморозков крестьяне старались засолить капусту. Ее шинковали и квасили целыми кочанами.

Сергия Радонежского считали охранником кур. Потому, у людей был еще обычай забивать кур в этот день для продажи.

Что запрещено делать 8 октября

Поднятые с земли деньги в этот день не принесут удачу, только беды и несчастья.

В этот день не рекомендуется создавать конфликтные ситуации, ссориться и выяснять отношения. Будьте уступчивыми и менее эмоциональными.

В эту священную дату нельзя проявлять свою гордыню и высокомерие. Если нарушать данный запрет, в скором времени состояние вашего здоровья может ухудшиться.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

Если 8 октября хорошая погода, то она продлится три недели.

Если первый снег выпадет на Сергия Радонежского, то зима наступит через 40 дней.

Каким будет 8 октября — таким будет и 8 апреля следующего года.

Березовые листья еще не опали — примета, что снег выпадет нескоро.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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