"Не в бровь, а в глаз"

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский назвал факторы, которые могут резко увеличить риск инсульта, в том числе раннего, и назвал простой способ не допустить патологического сгущения крови.

Доктор Комаровский ответил на вопрос, есть ли какой-нибудь анализ, который поможет предупредить инсульт, передает Politeka.net. Евгений Олегович уверен, избежать нарушения мозгового кровообращения можно, только если соблюдать ряд правил в течение всей жизни.

"Никаких волшебных анализов, которые могут на это указать, не существует. Если вы слышите, что у кого-то в раннем возрасте случился инсульт, в большинстве случаев речь идет о врожденной патологии. Анализов нет, но медицинская наука четко знает факторы риска, присутствие которых в вашей жизни увеличивает риск инсульта", - отметил доктор Комаровский.

По его словам, чтобы обезопасить себя от инсульта, каждый должен исключить пьянство, курение и употребление вредных продуктов, вызывающих ожирение.

Кроме того, полезны физические нагрузки - их отсутствие тоже входит в список факторов, увеличивающих риск инсульта.

"Также вы должны контролировать свое артериальное давление и уровень сахара в крови", - добавил доктор Комаровский.

Еще один немаловажный момент, связанный с риском инсульта, - дефицит жидкости в организме.