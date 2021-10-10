Известный украинский педиатр Евгений Комаровский назвал факторы, которые могут резко увеличить риск инсульта, в том числе раннего, и назвал простой способ не допустить патологического сгущения крови.
Доктор Комаровский ответил на вопрос, есть ли какой-нибудь анализ, который поможет предупредить инсульт, передает Politeka.net. Евгений Олегович уверен, избежать нарушения мозгового кровообращения можно, только если соблюдать ряд правил в течение всей жизни.
"Никаких волшебных анализов, которые могут на это указать, не существует. Если вы слышите, что у кого-то в раннем возрасте случился инсульт, в большинстве случаев речь идет о врожденной патологии. Анализов нет, но медицинская наука четко знает факторы риска, присутствие которых в вашей жизни увеличивает риск инсульта", - отметил доктор Комаровский.
По его словам, чтобы обезопасить себя от инсульта, каждый должен исключить пьянство, курение и употребление вредных продуктов, вызывающих ожирение.
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Кроме того, полезны физические нагрузки - их отсутствие тоже входит в список факторов, увеличивающих риск инсульта.
"Также вы должны контролировать свое артериальное давление и уровень сахара в крови", - добавил доктор Комаровский.
Еще один немаловажный момент, связанный с риском инсульта, - дефицит жидкости в организме.
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Как сообщала Politeka, доктор Комаровский раскрыл, сколько берет с пациентов и кто может к нему попастьТакже Politeka писала, что доктор Комаровский едва не лишился жизни, врачи успели спасти.