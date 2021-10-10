Появился прогноз погоды в Украине на следующую неделю, первые ночные морозы сменятся дождями и небольшим увеличением температуры воздуха.

По данным народного синоптика Натальи Диденко, 10, 11 и 12 октября в Украине сохранится холодная и сухая погода, под влияением антициклона Lioba, но ближе к середине недели задождит.

"Первые существенные дожди пройдут вечером 13 и 14 октября, на Покрову, - сообщила Диденко, - Холодный воздух в Украине будет преобладать, только в восточных областях в дневные часы будет теплее на следующей неделе".

Несколько отличается прогноз синоптиков Укргидрометцентра. По их данным, дожди начнутся уже с 12 октября. Согласно карте, осадки пройдут в западных областях и на Одесщине. На западе столбики термометров покажут всего 6-9 градусов, в центре 11-13 градусов, а на востоке и юге прогреется до 17.

13 октября дожди накроют уже всю страну, температура воздуха останется такой же, как и в предыдущий день.

А вот День защитников и защитниц Украины, который отмечается 14 октября одновременно с праздниками Покрова Пресвятой Богородицы и Днем Украинского казачества будет сухим и относительно ясным - тучи закроют небо лишь в четырех областях (Черниговской, Сумской, Киевской и Житомирской).

На западе слегка потеплеет, до 9-11 градусов, такая же температура будет и на севере, в центр ожидается 11-13 градусов, на юге до 15, а на востоке до 17 градусов.

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