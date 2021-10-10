Украинцы могут не волноваться о дождях, однако ночные морозы прочно укрепят свои позиции, пока в дневное время сохранится относительное тепло.

О том, какой будет погода в Украине в воскресенье, 10 октября, рассказали синоптики Укргидрометцентра. Согласно их прогнозу, украинцев ждет спокойный день без осадков и с переменной облачностью по всей стране. Дневные температуры особо не изменятся по сравнению с предыдущими днями, а ночью местами ожидаются морозы вплоть до – 2 градусов.

Сильный ветер продолжит досаждать украинцам. Он будет северо-восточным со скоростью 5-10 м/с, а в Приазовье порывы местами достигнут 15-20 м/с.

На севере Украины ночью температура будет колебаться от -1 до +2 градусов, а днем – от +11 до +14.

В западных областях ночью столбики термометров покажут от =2 до +3 градусов, а днем – от +10 до +17.

В центральных областях ночью температура опустится до +1…+4 градусов, а днем воздух прогреется до +12…+14 градусов.

На востоке ночью ожидается от +2 до +7 градусов, а днем – от +12 до +16.

На юге ночные температуры достигнут +3…+7 градусов, а дневные – от +13 до +16 градусов.

Напомним, украинцев предупредили о заморозках на выходных.

Как сообщала Politeka, в середине осени погода в Украине будет нестабильной, появился прогноз.

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