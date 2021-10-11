Узнайте, какой 12 октября празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.

Православная церковь 12 октября чтит память святого Феофана Милостивого и преподобного Кириака отшельника. Другие названия праздника: Феофан, Феофан осенний и Кириак.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

Феофан жил в палестинском городе Газе. Он помогал бедным, молился Господу и принимал все испытания, которые выпадали на его судьбу. Со временем он лишился здоровья и умер мучительной смертью. После того как Феофан ушел в мир иной, его тело, покрытое ранами и гноем, исцелилось.

Что касается преподобного Кириака Палестинского. Он стал монахом в 18 лет в обители святого Евфимия в городе Коринфе. В пустыне, куда он пошел в 70 лет, ему служил лев. Дикий зверь ел из его рук, охранял от разбойников, но не трогал нуждающихся людей. Скончался святой мирно в 556 году, в возрасте 109 лет.

Традиции и обычаи праздника

В народе праздник прозвали "милостивым" из-за теплой погоды в этот день.

В народе 12 октября отмечали праздник охотников. Была распространена традиция охотиться на зайца.

Обычно в этот день устраивали застолья — собирались в гостях, общались и веселились.

Главные запреты, чего нельзя делать

Нельзя причинять кому-то зло, ведь это все вернется бумерангом.

Не расстраивайтесь и не грустите, иначе весь год будете плакать.

Нельзя давать в долг в этот день, так отдадите и семейное счастье.

Не берите в руки упавшую мелочь - крупных денег у вас еще долго не будет.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

- утренний ветер днем усилился, а к вечеру стих, - несколько дней будет ясно;

- к вечеру опустился туман - в ближайшее время наступит тепло, заморозков не будет

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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