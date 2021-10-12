Важно обратить внимание на приметы и традиции этого дня

Узнайте, какой 13 октября празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.

13 октября в православной церкви чтят память сразу двух Григориев - священномученика Григория и преподобного Григория.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

Первый - Священномученик Григорий, известный как просветитель Армении. Он происходил из знатного рода грузинских царей. Родился Григорий в Парфии, это государство располагалось между рекой Тигр и Персидским заливом. Григорий стал епископом и ему удалось обратить в веру очень многих людей.

За это армянский царь Тиридат приказал сбросить его в глубокий ров. По легенде, святой Григорий провел в этом рву 15 лет. Когда его освободили из заключения, он продолжил свою великую миссию, привлекая многих к вере во Христа.

Еще в этот день чтят память преподобного Григория – основателя Пельшемского монастыря. По наследству Григорию досталось шикарное имение, но он решил оставить его. Он отправился в Богородице-Рождественский монастырь и принял там постриг.

Григорию исполнилось 104 года, тогда он покинул своего учителя и построил себе келью на берегу реки Пельшмы. К нему пришли и другие единомышленники, позже там была построена церковь.

Традиции и обычаи праздника

Хозяйка 13 октября обязательно должна была сжечь старую солому. Кто-то использовал подворье, а кто-то выбрасывал солому в печь, чтобы защитить себя и близких от сглаза.

Была распространена традиция 13 октября обливать детей через решето водой, поставив их на порог дома – считали, что это помогает защититься от болезней.

Главные запреты, чего нельзя делать

Не рекомендуется принимать подарки, даже от самых близких. Считается, что на презент в этот день могут перейти болячки дарящего. Причем сам он об этом может даже не знать.

Нельзя ругаться и ссориться. Нужно постараться, чтобы день 13 октября прошел мирно и в хорошем настроении, тогда и весь год будет счастливым.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

выпал снег - в ближайшие дни ждите потепления;

улетели журавли – зима будет холодной.

бледная и мутная луна в тумане – к непогоде.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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