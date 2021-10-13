Узнайте, какой 14 октября празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.

14 октября христиане отмечают большой праздник Покров Пресвятой Богородицы.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

В основу праздника положено предание: войско древних русов во главе с Аскольдом взяло в осаду центр православия — Константинополь, пытаясь захватить город. Жители столицы Византии в горячей молитве обратились к Богородице с просьбой о спасении. И Богородица появилась перед людьми и укрыла их своим покровом. После этого враги уже не могли увидеть этих людей.

Как указывают некоторые источники, пораженный Аскольд и его дружинники приняли святое крещение и стали христианами.

Этот день был тесно связан с множеством примет и традиций

Громко и пышно отпраздновать. Считается, что шумное гулянье 14 октября обеспечит вам жизнерадостный год. Утром нужно напечь блинов, а к вечеру накрыть щедрый стол. Этот день связан с концом подготовки к зиме, поэтому люди устраивали ярмарки.

Помолиться Богородице. У Божьей Матери нужно попросить крепкого здоровья, помощи, поддержки и защиты, а также помощи в семейной жизни и любви. Если это сделать, то целый год Богородица будет оберегать человека, который у нее в этот день просит помощи.

Считается, что Пресвятая Богородица берет под свою защиту молодые семьи, поэтому свадьбу и венчание пытались производить именно в этот день.

Главные запреты этого дня

Нельзя отказывать в этот день сватам. По поверью к девушке, которая отказалась 14 октября, еще три года не придут свататься.

Нельзя отказывать в гостеприимстве, если откажете - будет целый год несчастий.

В этот день нужно отказаться от любой грязной работы: нельзя стирать, убирать, копать. Также в руки не нужно брать иглу для шитья.

Ругаться и сквернословить ни в коем случае нельзя в большой праздник.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

Выпал снег – примета, что зима будет снежной и морозной.

Какая погода на Покров, такой и будет вся зима.

Сыграешь свадьбу на Покров – по приметам жизнь в браке будет счастливой.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

Как сообщала Politeka, мощная молитва о детях: как защитить самых дорогих от сглаза и несчастья.

Также Politeka писала, как будут наказывать священников за церковные правонарушения: утвержден документ.