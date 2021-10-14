Нужно радоваться, а не скорбеть...

Узнайте, какой 15 октября празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.

В православной церкви 15 октября почитается память мучеников Киприана и Иустины, живших в IV веке и погибших за веру во Христа.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

По церковным легендам, Киприан и Иустина жили в III веке в Антиохии (современная Сирия) и сначала были язычниками.

Девушка под впечатлением от услышанной проповеди приняла христианство и даже уговорила своих родителей последовать примеру. Киприян считался главным жрецом и могущественным колдуном, который овладел искусством магии в крупнейших центрах язычества того времени и прославился силой управлять стихиями, вызывать мертвецов, насылать болезни и зазывать злых духов.

Однажды юноша Аглаид, который безуспешно сватался к Иустине (Юстине), попросил мага приворожить христианку. Все заклятия Киприана, включая мор в городе, девушка смогла отвести при помощи молитвы Господу и строгого поста.

Чародей понял все бессилие черной магии перед Богом, раскаялся и тоже принял христианство, и даже через год стал епископом.

Во время гонений христиан, Иустина и Киприан пострадали за обращение многих язычников в Веру и были казнены.

Обычаи и традиции 15 октября

Нужно сказать, что от порчи и заклятий мужчины просили заступничества у Киприана, а женщины - Иустины. Православные ходили в церковь и ставили свечи перед иконами, говорили специальные молитвы-тропари.

Девушки в это время продолжали ходить на посиделки, но в будние дни не играли и не веселились, а сидели с шитьем или прялкой. За работой пели протяжные песни.

Главные запреты, что нельзя делать 15 октября

15 октября в народе на Киприянов день верили, что бесы охотятся за душами людей. Считалось, что черти могут ходить по улицам в виде незнакомцев или бродячих зверей. Отсюда пошло важное правило - в этот день не пускать в свой дом чужих людей или зверей, так как они могут привести за собой болезни и сглазы.

Нельзя употреблять спиртные напитки, взывать или упоминать беса и грешить. Нельзя пренебрегать обязанностью помолиться в церкви.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

утром иней - погода в ближайшие дни будет сухой и солнечной;

весь день идет дождь - зима будет холодной.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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