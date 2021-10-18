Что нужно знать о важной дате

Узнайте, какой 19 октября празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.

19 октября христиане почитают память апостола Фомы, одного из двенадцати учеников Спасителя.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

Фома занимался рыболовством в Галилее до тех пор, пока не услышал обращение к народу Иисуса Христа, которое пробудило в нем тягу пополнить ряды сподвижников Мессии.

Путешествуя по миру вместе со своим учителем, он с мужеством и гордостью испытывал все тяготы выбранного пути и вскоре был избран ближайшим учеником Иисуса, а после его вознесения "унаследовал" дар изгонять нечисть и исцелять людей. Умер мученической смертью в I веке, погибнув от рук язычников.

Фому еще называют Неверующим за того, что он не поверил в воскресение Иисуса Христа после смерти. И только, когда лично увидел раны на его теле при распятии, он уверовал и стал прилежным проповедником христианского вероучения.

Традиции и обычаи дня

Верили, что чем больше припасешь до 19 октября, тем проще будет пережить зиму – продовольствия хватит до наступления теплых дней. Согласно народному убеждению, Фома очень любит запасливых и экономных людей.

Обязательно отправлялись утром 19 октября в церкви и ставили свечу святому Фоме.

По центру богато накрытого стола в каждом доме ставили свежий хлеб. Верили, чем изобретательнее и богаче хозяйки приготовили меню, тем больше достатка ожидает всю семью в течение года, и никто болеть не будет.

Главные запреты, что нельзя делать

В этот день нельзя отказывать нищим в куске хлеба, иначе год грозится быть неурожайным.

В Фомин день категорически нельзя лениться, залеживаться в постели и зря тратить время — апостол не любит лентяев.

Особенно грешно было сплетничать и врать на праздник - это сулило многократному умножению всего негатива, но уже против самого обманщика.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

Если спокойная погода и нет сильного ветра - ждите холодов;

Если вечером заря ярко-красного цвета - готовьтесь к непогоде.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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