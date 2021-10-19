Узнайте, какой 20 октября празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.

В этот день христиане почитают святых мучеников Сергия и Вакха, которые жили в III веке и не убоялись истязаний и жестокой казни за то, что не пожелали отречься от веры в Иисуса Христа.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

Как гласят церковные предания, Сергий и Вакх были воинами Римской империи и пользовались расположением и уважением императора Максимиана. Когда выяснилось, что офицеры на самом деле христиане, тот сначала уговорами и обещаниями, а после и угрозами пытался заставить их отказаться от Веры и поклониться идолам.

Но все было тщетно - Сергий и Вакх оставались непоколебимы и приносить языческим богам жертвы отказывались. Тогда император отправил их к правителю Сирии Антиоху, известному своей нетерпимостью к христианам.

Праведники были зверски замучены - Вакха забили бичами до смерти, а Сергий после длительных пыток был обезглавлен.

Традиции и обычаи дня

В этот день хозяйки по поверьям не должны работать с тестом – верили, что выпекания или другие приготовления могут принести несчастье, причем всем родным и близким.

Замужние женщины должны надевать на голову новый платок, купленный мужем, и так ходить целый день. По поверьям, такой головной убор способен избавить от мигрени и головной боли, а также привлекал достаток в дом.

Главные запреты даты

20 октября не стоит принимать подарки от незнакомых людей. Вместе с презентами могут быть переданы болезни и неудачи.

Запрещено надевать только ношеные вещи, необходимо добавить в свой образ нечто новое. Причём не обязательно, чтобы это была одежда. Вполне подойдёт аксессуар или белье. Наши предки были уверены, что это поможет привлечь здоровье и удачу.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:



Если в этот день солнечная и славная погода, то тепло продержится еще три недели.

Если месяц бледный и мутный, то жди снега и мороза.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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