Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что готов поехать в аннексированный Россией Крым через Украину.

Об этом он заявил в интервью "Крым.Реалии".

«А как мы можем через Украину приехать, если нас туда не пускают?! Мы готовы заехать в Крым через Украину! Мы не бандиты, мы – творческие люди», – говорит Пригожин.

Россиянин считает, что вместе со своей супругой Валерией «не нарушил границу».

«И мы сегодня, посещая Крым, не нарушаем закон России. Мы не являемся членами европейского сообщества, мы не являемся гражданами Европы, мы являемся гражданами России», – сообщил Пригожин.

Ранее мы писали, российская певица Валерия рассказала о своем отношении к Украине.

Валерия высказала мнение, считает ли заслуженным попадание в черный список Минкультуры Украины.

"Я бы сказала, что даже повода малейшего не было. Просто сфабриковали дело о «враге народа». Оправдываться я не собираюсь, я никогда не выступала и не выступлю против Украины", - заявила российская певица.

Валерия также отметила, что запрет практически не коснулся ее финансового состояния.

Напомним, Валерия сделала внезапное заявление о Зеленском.

А еще Politeka писала, большое горе пришло в семью певицы Валерии.

Также Politeka сообщала, Валерия поплатилась за любовь к Путину.