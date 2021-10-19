Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что готов поехать в аннексированный Россией Крым через Украину.

Об этом он заявил в интервью "Крым.Реалии".

«А как мы можем через Украину приехать, если нас туда не пускают?! Мы готовы заехать в Крым через Украину! Мы не бандиты, мы – творческие люди», – говорит Пригожин.

Россиянин считает, что вместе со своей супругой Валерией «не нарушил границу».

пригожин

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«И мы сегодня, посещая Крым, не нарушаем закон России. Мы не являемся членами европейского сообщества, мы не являемся гражданами Европы, мы являемся гражданами России», – сообщил Пригожин.

Иосиф Пригожин

Ранее мы писали, российская певица Валерия рассказала о своем отношении к Украине.

Валерия высказала мнение, считает ли заслуженным попадание в черный список Минкультуры Украины.

"Я бы сказала, что даже повода малейшего не было. Просто сфабриковали дело о «враге народа». Оправдываться я не собираюсь, я никогда не выступала и не выступлю против Украины", - заявила российская певица.

Валерия также отметила, что запрет практически не коснулся ее финансового состояния.

Напомним, Валерия сделала внезапное заявление о Зеленском.

А еще Politeka писала, большое горе пришло в семью певицы Валерии.

Также Politeka сообщала, Валерия поплатилась за любовь к Путину.