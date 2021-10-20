Узнайте, какой 21 октября празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.
21 октября в православной церкви традиционно почитают святую Пелагию Антиохийскую. В народе день называли Ознобицы.
Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.
История праздника
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По преданиям Святая Пелагия вначале вела распутный образ жизни, была танцовщицей и блудницей. Но однажды в Антиохию съехались священники со всей Сирии, и один из епископов искренне молился за Пелагию.
Это поразило ее настолько, что она решила принять христианство и впоследствии даже стала монахиней, поселившись в мужском монастыре. О том, что среди них находится женщина, монахи не знали до самой смерти Пелагии.
Традиции и обычаи дня
Традиционно в этот день занимались ремонтом, пошивом и покупкой зимней одежды, готовясь, таким образом, к наступающей зиме.
Ранее 21 октября на землях, где был густой лес, закладывали новые поля, предназначенные для сельскохозяйственных нужд. Для этого деревья частично выжигали.
Запреты на 21 октября, что нельзя делать
В этот день нельзя сквернословить, обсуждать кого-то и даже говорить то, что не принесет никому пользы. В противном случае все негативные слова обернуться против того, кто их произнес.
21 октября женщинам не стоит много времени красоваться перед зеркалом и любоваться собой, это сулит беды в личной жизни женщинам.
Запрещено рассказывать плохие сны до заката. Считается, что в таком случае они каким-то образом принесут неудачи в жизнь того, кто их видел и рассказал. А вот после заката – запрет не действует.
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- Если на Пелагию вокруг солнца появляется туманный ореол, то в ближайшие дни будет сухая и ясная погода.
- Если до 21 октября с березы не опали все листья, снег выпадет поздно.
Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.
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