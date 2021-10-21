В этот день существует много традиций

Узнайте, какой 22 октября празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.

В этот день, 22 октября почитается память святого Якова Алфеева - одного из двенадцати апостолов.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

Ранее Иаков Алфеев не отличался праведным образом жизни, поскольку был мытарем, сборщиком налогов. Однако, встретившись с Иисусом, захотел служить Богу. В дальнейшем Яков отправился с проповедью в Эдессе и Иудею.

Распространял евангельское благовестие в Газе, Елевферополе и сопредельных им местах, оттуда отправился в Египет. Здесь, в городе Острацине (приморский город на границе с Палестиной), был распят на кресте.

Традиции и обычаи

В народе этот день называли Якова Дровосека. Народ начинал заготавливать дрова на зиму.

Еще дату 22 октября в старину называли Днем первой каши. В каждом доме на Якова готовили кашу. С кашей из крупы пекли пироги, которыми угощали гостей. Наши предки верили, что именно каша в этот день придаст силы на весь год.

Считается, что хороший ужин в Яков день сулит богатый год. Всех, даже случайных гостей принято угощать, отказываться от трапезы нельзя.

Что нельзя делать, главные запреты дня

Не стоит делиться своими секретами и мечтами. Если вас услышат в этот день темные силы, то планам и намерениям не суждено будет сбыться.

В этот день нельзя ругаться и сквернословить - будут неприятности и неудача.

В эту дату нельзя было заниматься ремонтом, чинить одежду или обувь, чтобы не нанести себе травмы.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:



С лиственницы еще не осыпались иголки — снега зимой будет немного, и он будет быстро таять.

С вишни листья еще не опали — жди оттепель.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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