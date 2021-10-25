Узнайте, какой 26 октября празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.

26 октября в православном календаре отмечают День Иверской иконы Божией Матери.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

По древнему церковному преданию Иверский образ Божией Матери был написан святым апостолом Лукой в первом веке, еще при жизни Пресвятой Богородицы.

Согласно греческому сказанию, во время царствования императора Феофила (829-842) образ хранился в домовой церкви одной благочестивой вдовы. В то время большое распространение получила иконоборческая ересь. С целью спасти икону от иконоборцев образ был опущен в море вдовой, проживавшей около города Никея.

В XI веке монахи Иверского монастыря на Афоне увидели среди водной глади огромный огненный столб, на котором находился образ Богородицы. Святой преподобный Гавриил Святогорец по указанию Пречистой Девы пошел по воде к иконе и принес ее в монастырь. Но на утро монахи увидели, что икона Богородицы находится над воротами святой обители. Так повторялось несколько раз, пока монахи не оставили икону там, где она сама захотела быть. С тех пор она называется Вратарницей.

Традиции на праздник 26 октября

В былые времена этот день называли Банником. Люди устраивали целебные омовения в банях, для этого ставили на полки настои из различных трав.

Люди верили, что в бане обитает дух, которого называли банником. Верили, что болезни выгоняет банный дух, которого необходимо было уважить в этот день. Для этого, заходя в баню, даже снимали с шеи крестик.

Что нельзя делать, главные запреты на 26 октября

Верили в народе, что если за день человек не помылся и остался ходить в грязном, то мог ослабеть здоровьем и зимой часто болеть.

Нельзя в этот день доверять незнакомцам. Велик риск обмана. Именно поэтому в доме 26 октября должны быть только свои.

Лучше не надевать черное. Иначе намеченные планы сорвутся, мирные беседы закончатся конфликтом, а любые телодвижения окажутся напрасными.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:



Облака красного цвета — к дождю. Если они с юга идут — к порывистому ветру.

Солнце всходит из-за туч — к перемене погоды.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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