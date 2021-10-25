Новую систему расчета штрафов планируют ввести в ближайшее время.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире телеканала "Дом".

Сегодня, все штрафы которые платят украинцы привязаны к прожиточному минимуму. В социальном ведомстве планируют это изменить.

"Было проанализировано около 180 законодательных актов, в которых есть привязка к прожиточному минимуму. И решили оставить эту привязку только для начислений пенсий и минимальной зарплаты", — сообщила Марина Лазебная.

К тому же отметила министр, нынешний прожиточный минимум не отображает реалии жизни. И должен быть выше, чем он есть на самом деле сейчас.

Кабинетом министров Украины уже приняты четыре законопроекта и переданы на рассмотрения в Верховную раду. При этом два из них касаются базовых величин для штрафов и социальных выплат и социальных выплат. В одном законопроекте содержится методология определения размеров. И последний - непосредственно касается отвязки от прожиточного минимума.

1 июля 2021 года были изменены суммы прожиточного минимума. И теперь для разных категорий населения составляет:

2013 грн - для детей до 6 лет;

2510 - детям от 6 до 18 лет;

2379 грн - для трудоспособного населения;

1854 грн - особы, которые утратили трудоспособность.

Следующее повышение ожидается 1 декабря 2021 года.

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