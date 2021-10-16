Украинцам разъяснили, как и когда в стране заработает накопительная пенсионная система ‒ Рада до сих пор не приняла необходимые законодательные изменения.

В Верховной раде зарегистрирован законопроект об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении, на который опирается правительство. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная во время круглого стола "Пенсионная реформа в Украине: быть или не быть".

В Украине работает смешанная пенсионная система, но все-таки доминирует именно солидарная. Однако проблема солидарной системы в том, что в Украине становится меньше работающих официально людей, соответственно количество средств, которые можно направить на пенсии, также уменьшается.

Лазебная признала, что сейчас в Пенсионном фонде постоянно не хватает средств. Пенсии финансируются на 60% за счет Пенсионного фонда и на 40% - за счет дотаций из госбюджета.

Потому единственным выходом, по ее мнению, является внедрение накопительной пенсии. В Украине уже с 2023 года заработает второй уровень пенсионной системы. Украинцы в возрасте до 50 лет обязаны будут делать взносы в специальные пенсионные накопительные фонды. Для людей более старшего возраста пенсионные накопления будут добровольными. Размер взноса составит 2% от работодателя и 2% от работника.

При этом предполагается, что человек сам сможет выбрать пенсионный фонд, а при выходе на пенсию выбрать, как именно получать накопленные средства – забрать все или получать деньги равными частями.

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