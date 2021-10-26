Узнайте, какой 27 октября празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.

27 октября в православном мире чтят память христианской святой Параскевы Сербской.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

Как гласят церковные предания, Параскева жила в X веке и прославилась своим аскетизмом и мудростью.

Преподобная Параскева родилась в Сербии в поселке Епиват в благочестивой болгарской семье. Она раздала свое наследство беднякам и отправилась в Константинополь, после чего приняла монашеский постриг.

Затем совершила паломничество по Святой Земле и осталась жить в Иорданской пустыне. Параскева питалась пустынными злаками, находясь в постоянной молитве.

Перед кончиной святой явился ангел Божий и приказал вернуться в Сербию, чтобы там отойти к Господу. За два года до смерти она вернулась в родное село и, как бедная чужеземка, провела остаток своей жизни при местной церкви. Когда умерла, ее похоронили на кладбище Епивата. При ее мощах происходили многочисленные чудеса, поэтому со временем их перенесли в местную церковь.

Традиции праздника

На Прасковью люди задабривали домового – для него во дворе на ночь оставляли пищу. Считалось, что домовой защищает домашний скот от болезней, поэтому с ним нужно иметь хорошие отношения.

В день Прасковьи из пшеницы нового урожая варили кашу, которую заправляли свежим льняным маслом. Во время обрядовой трапезы благодарили Господа за свежее льняное масло и новое пшено.

Незамужние девушки молились святой, чтобы та помогла найти им вторую половинку как можно быстрее. И проводили специальные для этого дня ритуалы.

Главные запреты, чего нельзя делать

Суеверные были убеждены, что если на Параскеву громко хохотать и веселиться, то в старости придется много и горько плакать.

Также верили, что беременным женщинам запрещается на праздник расчесывать волосы, иначе ребенок может появиться на свет больным.

На Параскеву нельзя начинать никаких новых дел, они будут сложно и медленно продвигаться, не принесут желаемого результата.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:



Когда в праздник погода сухая, и дует сильный ветер, то в следующий году будет неурожай;

Когда на Параскеву воронье громко каркает, то нужно ждать скорой оттепели.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

Как сообщала Politeka, мощная молитва о детях: как защитить самых дорогих от сглаза и несчастья.

Также Politeka писала, как будут наказывать священников за церковные правонарушения: утвержден документ.