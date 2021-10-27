Заслуженная артистка Украины Ирма Витовская заявила, что после Иловайска сделала окончательный выбор в языковом вопросе, а другие актеры несут ответственность за свой выбор.

У актрисы были определенные гонорары от съемок в российских сериалах, но после 2014 года Ирма Витовская отказалась сотрудничать с российскими кинопроизводителями. Об этом она заявила в одном из интервью.

"Пока эта война продолжается, для меня лично неприемлемо работать в русскоязычном сегменте, когда люди платят за Украину жизнью. Среди тех ребят, которые воюют, очень много русскоязычных, но я не думаю, что они в перспективе не видят Украину украинской" - сказала Витовская.

Артистка призналась, что для нее все изменилось, когда она побывала в военном госпитале и увидела людей, которые готовы отдать больше, чем потерять деньги. Ирма Витовская поясняет, кто ездит в Россию – это их кармическая ответственность, видимо они еще не открыли ее для себя.

"Тех, кто действительно готов отстаивать свою актерскую позицию, не так и много. Кто-то не может. Больные родители. Только эта профессия дает им возможность заработать. Кто-то не может отказаться от денег. Кто-то не так хорошо осведомлен с историей, чтобы осознать, что имеет к делу со злом и подменой понятий", - добавила она.

Напомним, что Ирма Витовская отказалась от русского языка.

Как сообщала Politeka, Ирма Витовская поставила на место "патриотов" Украины.

Также Politeka писала, что Ирма Витовская разнесла окружение Зеленского.