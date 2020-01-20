Щоб змінити країну на краще, у владі недостатньо однієї людини з поривами і прагненнями зробити Украину краще

Такою повинна бути вся нова команда, впевнена заслужена артистка України, актриса театру і кіно Ірма Вітовська. Про це вона розповіла в інтерв'ю «Українській правді».

Оцінюючи нинішню політичну ситуацію в країні, вона зазначила, що президент України Володимир Зеленський вже сильно втомився.

«Я допускаю період його власного романтизму. Інша справа, що, мені здається, він не розуміє, що це таке інше», – наголосила Вітовська.

Актриса підкреслює, що абсолютно не заздрить тому, хто зважиться очолити таку державу без «осознательной терапії». Прагнути змін на краще мало все оточення президента, але насправді картина вимальовується сумна.

«Я дивлюся на деяких депутатів і мене просто «шляк трафляе». Ну це ж таке інтелектуальне убозтво. Що вони можуть, бедаки, зробити? Вони самі з собою не можуть зробити нічого. Те, що вони деякі відкривають рот, – це просто базарняк. Якась прибиральниця розумніші за деякого депутата, вибачте», – емоційно висловилася Вітовська.

За словами жінки, біда українців в тому, що вони голосують, керуючись емоціями і абсолютно не вникаючи в політичний розклад держави, а потім просто не можуть адекватно пояснити свій вибір.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін буде тиснути на президента України Володимира Зеленського з питань Донбасу, що може призвести до громадянської війни на території нашої країни.

зокрема, президент РФ Володимир Путін буде «вмовляти» главу України визнати так звані республіки «ДНР» і «ЛНР».

Нагадаємо, Зеленський допустив фатальну помилку, рейтинг президента летить вниз.

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