Актриса Ірма Вітовська висловилася про відносини з Росією



Свій коментар вона дала в інтерв'ю «Українській правді».



Раніше Вітовська заявляла, що їй не зрозуміла позиція, коли "мистецтво поза війною, поза політикою". І на питання інтерв'юера чому вона так вважає, актриса відповіла:



"Ну, крім того, що актриса, я ще й людина і громадянка. Я ніколи нікого не хочу звинувачувати чи засуджувати. Є Господь Бог цього і кармічна відповідальність. Але питання честі, моральної стерильності."

Також вона поскаржилася на збиток після заборони на співпрацю з РФ.

"Я втратила 70% своїх заробітків, відмовившись (від зйомок у роботах, зроблених спільно з РФ - ред). Чесно кажу, мені важко. Це великий удар, коли ти роками звик. Але важливіше мати моральну сатисфакцію", - вважає актриса.

За її словами, це світоглядна та ціннісна війна.

"І, власне, багато українців не вкурюють взагалі, що відбувається, в який історичний час вони живуть, що це за країна, хто вони і звідки. Перед тим, як відкривати рот - "Ось я тут завжди жив!" - повинні бути кладовища по 400-500 років. Я знаю могилу своєї прапрабабусі з 1861 року, яка лежить в Галичині. Це єдиний цвинтар, зберігся.", - нагадала актриса.

Крім того, вона назвала Донецьк важливим для неї містом.

"Але я знаю історію різну, різних регіонів. І Донецьк для мене дуже важливе місто, там проводилося в моєму дитинстві літо. І у мене, розумієш, може бути дуже велика травма, коли я зустрінуся з тими, хто підтримав іншу цінність", - уклала вона.



Раніше актриса, оцінюючи нинішню політичну ситуацію в країні, вона зазначила, що президент України Володимир Зеленський вже сильно втомився і підкреслила,

що абсолютно не заздрить тому, хто зважиться очолити таку державу без «однозначної терапії». Прагнути змін на краще мало все оточення президента, але насправді картина вимальовується сумна.

Нагадаємо, Зеленський допустив фатальну помилку, рейтинг президента летить вниз.

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