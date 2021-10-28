Узнайте, какой 29 октября празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.

Православные украинцы 29 октября почитают память мученика Лонгина Сотника.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

Он вместе со своими воинами был приставлен служить при распятии Христа. Именно Лонгин ударил копьем ребра распятого Мессии и, когда кровь Господа попала ему в глаза, он прозрел. Лонгин был свидетелем настоящих чудес при Кресте Господнем (затмение солнца, землетрясение, распавшиеся камни). Он уверовал в Господа после того, как своими глазами увидел чудеса.

Лонгин с другими воинами вернулся в родной город и начал проповедовать. По приказу прокуратора Понтия Пилата они были схвачены и казнены путем отрубания головы. Голову Сотника принесли в Иерусалим, чтобы прокуратор мог убедиться в его смерти. После этого она была выброшена за стены города.



Слепая женщина, которая проходила мимо, нашла ее, предала земле, согласно христианским обычаям, и тотчас же прозрела. Чудо, которое случилось, вдохнуло в народ веру о том, что обращенные молитвы к святому Лонгину Сотнику способны помочь исцелению.

Традиции и глывные обычаи дня

Лонгина считали защитником от болезней глаз, поэтому 29 октября особенно усердно молились ему об исцелении.

На Лонгина выносили на улицу свою зимнюю одежду, чтобы проветрить ее под последними солнечными лучами и высушить на морозе. Люди верили, что такое сочетание защитит в будущем от болезней.

Что нельзя делать, главные запреты даты

В этот день очень напряженная энергетика, он неудачный, так что не делайте ничего важного. Могут произойти неприятные случайности, потери и кражи.

В этот день строго запрещается ругаться. Считается, что нужно следить за своим настроением, так как грусть и злоба приводят только к длительному несчастью.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:



Сильный и порывистый ветер – к дождю.

Тучи опускаются – к ненастью.

Иней на деревьях – к потеплению.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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