Законодательная, исполнительная и судебная ветви власти Украины до сих пор не готовы к восприятию европейских ценностей в сфере окружающей среды, а большинство разрабатываемых законопроектов не имеют ничего общего с охраной окружающей среды и могут лишь навредить экономике Украины. Такая тенденция является тревожной и потенциально опасной, и должна быть коренным образом изменена. Об этом говорится в Резолюции, которую подготовили Профессиональная ассоциация экологов по результатам экологического форума, который состоялся в Киеве.



Чтобы сменить опасную тенденцию, экологи призвали президента Владимира Зеленьського объявить 2022 год Годом экологического сознания и екотрансформації, и безотлагательно начать имплементацию Директивы 2010/75/ЕС, которая была успешно реализована в странах ЕС.



«Предыдущие попытки урегулировать данный вопрос завершились отклонением законопроекта № 4167 и стали свидетельством, что страна через инструмент депутатского корпуса, не смотря на материальную и моральную поддержку ЕС, не проявляет желания формировать систему устойчивого и рационального использования природных ресурсов, применять самые лучшие технологии», - подчеркивается в резолюции.



Сейчас, напоминают экологи, в Верховной Раде зарегистрировано три законопроекта, направленных на внедрение Директивы 2010/75/ЕС: проект Закона об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения (№ 6004 от 07.09.2021), проект о предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности (№ 6004-1 от 07.09.2021, альтернативный), и проект об обеспечении конституционных прав граждан на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду (№ 6004-2). Однако ни один из законопроектов не решает проблемы с промышленным загрязнением в полной мере, а два из этих проектов несут потенциальные риски для Украины.



«Из анализа указанных проектов создается стойкое впечатление, что действия отдельных народных избранников нацелены не на реальные реформы, а на продуцирование законодательного спама. Некоторые из инициатив копи-пейст на старый проект, который уже трижды был провален в Раде, а другие – сосредотачиваются на популистских лозунгах, не имеющих инструментария реализации, в очередной раз цинично используя «конституционные права граждан на безопасную для жизни и здоровья окружающую среду», - отмечают экологи.



По их убеждению, из указанных проектов больше других отвечает указанным критериям альтернативный проект о предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности (№ 6004-1 от 07.09.2021).



"Этот проект предусматривает совместные действия как государства по созданию необходимых условий для внедрения лучших доступных технологий, так и субъектов хозяйствования - по выполнению этих условий. Он также предусматривает совместный переходный период внедрения - как для государства, так и для бизнеса с привязкой, в т. ч., к экономическим показателям и возможностям государства», - объясняют экологи.



Напомним, голосование по проекту закона № 4167 о промышленном загрязнении депутаты трижды провалили: документ содержал невыполнимые сроки модернизации предприятий, а также существенно завышенные обязательства, которые Украина не сможет выполнить. Кроме того, эксперты предупреждали о значительных коррупционных рисках, которые потенциально несут отдельные нормы проекта.