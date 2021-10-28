Отпускная цена на заводах уже достигла от 35 до 40 гривен за килограмм.

В Украине вскоре может взлететь цена на сахар - уже сейчас себестоимость продукта уже достигла 30-32 грн/кг.

Эксперты прогнозируют рост цен - заводы начали отказываться работать из-за убытков в связи с подорожанием газа, пишет издание "Время".

В магазины сахар будет попадать по цене от 40 гривен за один кг.

"Себестоимость сахара ожидается на уровне 30-32 гривен, а отпускная цена заводов 35-40 гривен за кг. Плюс торговая надбавка", - добавил эксперт Юрий Ильченко.

Кроме того, ранее сообщалось, что эксперты прогнозируют дефицит чеснока в этом году.

Одна их главных причин неблагоприятные погодные условия. Осенние дожди, заморозки и засуха в этом году крайне негативно отразились на урожае чеснока.

Уже сейчас на рынках за это овощ просят 60-70 грн за килограмм. Правда, кое-где чеснок продают уже за 80 грн за килограмм. При этом эксперты отмечают, что уже к зиме его стоимость может вырасти до 100 гривен.

Напомним, украинцев готовят к новому подорожанию: какие продукты будут продавать по рекордным ценам.

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