В Украине, уже в ближайшее время, весьма ощутимо вырастет цена на некоторые продукты - ведь предприятия для изготовления многой продукции используют природный газ.

Так, рост стоимости хлеба спровоцирован ростом затрат на его производство. Подорожали практически все статьи затрат. Прежде всего – энергоносители и тариф на газ. Об этом говорится в материале ТСН.

Цена на хлеб неизбежно вырастет примерно на 20%. Практически вдвое подорожали сахар и подсолнечное масло, которые также, в тех или иных пропорциях, используются при выпечке хлеба. Кроме того, подорожал и главный ингредиент, на основе которого выпекают хлеб – мука.

На подорожание влияет и растущая инфляция, а также подорожание пшеницы. За год цена второй поднялась от 6,05-6,6 до 7,7-8,5 тыс. грн за тонну – на 27-29%. Так инфляция в Украине уже превышает 10% в годовом измерении.

Как рассказал экономический эксперт Олег Пендзин для "ГолосUA", помимо этого, морковь, лук и картофель до конца года могут подорожать на 30%. Кроме того, вырастут цены на масло и сахар.

Напомним, украинцев ждут новые тарифы на отопление.

Как сообщала Politeka, налог на недвижимость взлетит вслед за минималкой, подробности.

Также Politeka писала, что украинцы будут платить за газ по новым тарифам.