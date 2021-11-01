С чего уж точно нельзя начинать праздник

Узнайте, какой 2 ноября празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.

В этот день православная церковь вспоминает святого великомученика Артемия Антиохийского.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

Предание гласит, что сам Артемий сначала был военачальником во время правления императора Константина Великого. Безупречной службой он заслужил должность наместника Египта.

Вскоре после смерти императора к власти пришел Юлиан Отступник, который инициировал сильные гонения в отношении приверженцев христианской веры. Артемий, в свою очередь, выступил с критикой этой политики, за что был арестован и подвергнут многочисленным мучениям. Однако Артемий даже при сильных издевательствах не стал отвергать свою веру и был обезглавлен.

Традиции и главные обычаи дня

2 ноября — День поминовения усопших. В этот день люди должны помнить о тех, кто ушел из жизни. Поговорить с усопшими во время молитвы. В этот день все сказанное будет услышано. Им можно сказать о том, как вы их любите и помните. Вы также можете попросить у них поддержки, защиты.

На Артемия наши предки продолжали подготовку к зиме. Женщины квасили капусту, а также готовили припасы. Мужчины укрепляли ограждения и заборы, чтобы защитить дом не только от воров, но и от диких зверей.

Что нельзя делать, главные запреты даты

В Артемьев день принято было отпускать плохие мысли и прощать тех, на кого сердились. Если в этот день не примириться, то больше хороших отношений вам не выстроить. А чувство обиды может и вовсе притянуть болезнь или неприятности.

Также на Артемия запрещалось устраивать шумные праздники и вечеринки. Наши предки верили, что это разозлит добрых духов и может навлечь на человека проблемы и беды.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:



Снег выпал на сухую землю — к потеплению.

Лиственница сбросила ветви — скоро пойдет снег.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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