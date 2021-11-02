Узнайте, какой 3 ноября празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.
В церкви 3 ноября почитается память преподобного Илариона Великого.
Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.
История праздника
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Илларион Великий проживал на территории современной Палестины. Он постигал науки в Александрии, а затем вернулся на родину и решил пойти к отшельникам, которые проживали неподалеку от Газы.
Именно Илариона Великого считают основателем первых монастырей в Палестине. Он активно занимался проповедничеством, а в конце своей жизни решил отправиться в Египет, где и умер после того, как поклонился могиле Антония Великого.
Какие традиции на праздник
Именно в этот день селяне ждали заморозков и похолодания. Не рекомендовалось 3 ноября ехать в дальний путь, так как могла случиться беда.
3 ноября душа могла вернуться и напугать путника. В качестве защиты люди брали с собой в дорогу зерно и рассыпали его на перекрестках.
Люди верили, что перекресток – место, которое принадлежит демонам. Здесь нечистая сила приобретает особую власть над человеком. Чтобы уберечься от влияния нечисти и привлечь удачу, на перекрестках ставили кресты.
Запреты на праздник
Нельзя отправляться в путешествие, чтобы не столкнуться с неприятностями.
Желательно ничего не поднимать с дороги, ведь найденная вещь может принести несчастье.
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- Если закат красный, а после него ясное звездное небо, то нужно ждать мороз и ясную погоду.
- Если на Илариона выпал снег, в следующем году будет урожай хлеба.
Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.
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