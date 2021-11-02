Наказание будет как за изготовление, так и за использование фальшивых COVID-сертификатов

2 ноября депутаты Верховной рады рассмотрят законопроект "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины по установлению ответственности за подлог документов, касающихся проведения профилактических вакцинаций".

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует принять парламенту этот документ в первом чтении.

Если депутаты поддержат законопроект, то в Уголовном Кодексе Украине появится статья, которая предполагает уголовную ответственность за подделку COVID-сертификатов. Так, документов предусматривается сведущее денежные наказания:

за использование фальшивого COVID-сертификата штраф может быть - 17-34 тысячи гривен. Или же ограничение свободы сроком до двух лет;

если медицинский работник внесет в реестр липовые данные о вакцинации, ему грозит штраф в размере 34-68 тысяч гривен. Также предусмотрено наказание в виде лишения свободы до двух лет;

за изготовление и продажу фальшивых COVID-сертификатов будут штрафовать на сумму от 85 тысяч до 170 тысяч гривен. Кроме того, наказание может быть в виде лишения свободы сроком до трех лет.

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