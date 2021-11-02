2 ноября депутаты Верховной рады рассмотрят
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует принять парламенту этот документ в первом чтении.
Если депутаты поддержат законопроект, то в Уголовном Кодексе Украине появится статья, которая предполагает уголовную ответственность за подделку COVID-сертификатов. Так, документов предусматривается сведущее денежные наказания:
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- за использование фальшивого COVID-сертификата штраф может быть - 17-34 тысячи гривен. Или же ограничение свободы сроком до двух лет;
- если медицинский работник внесет в реестр липовые данные о вакцинации, ему грозит штраф в размере 34-68 тысяч гривен. Также предусмотрено наказание в виде лишения свободы до двух лет;
- за изготовление и продажу фальшивых COVID-сертификатов будут штрафовать на сумму от 85 тысяч до 170 тысяч гривен. Кроме того, наказание может быть в виде лишения свободы сроком до трех лет.
Напомним, что подлинность COVID-документов: как проверить с телефона, детальная инструкция
Как сообщала Politeka, беда произошла в больницах Киева, медики работают на грани своих возможностей.
Также Politeka писала, что Украина не справляется с коронавирусом, скорые едут по четыре часа.