Узнайте, какой 4 ноября празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.

4 ноября православные христиане отмечают День осенней или зимней Казанской иконы Божией Матери. В этот день практически всегда лил дождь.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

Праздник связан с событиями, произошедшими в 1612 году – освобождением Москвы от польских войск. Казанская икона тогда была главным символом народного ополчения.

После избавления Москвы от захватчиков князь Дмитрий Пожарский построил в центре города Казанский собор, в который в 1636 году был помещен чудотворный образ.

После большого пожара в Казани в 1579 году десятилетней девочке Матроне во сне явилась Пресвятая Богородица и велела откопать ее икону из пепелища в указанном месте. Святыню там действительно нашли – абсолютно нетронутую огнем.

Какие традиции на праздник

На Руси с этого дня ожидали наступления настоящих зимних холодов. Это был один из главных женских праздников, который отмечали пышным застольем.

Верующие 4 ноября посещают храмы, где молятся о здоровье близких и о мире на родной земле. В этот день любые молитвы обретают силу, и каждый может попросить у Бога поддержки.

Святой образ, купленный в праздник, считается наделенным особой силой. Казанская икона приносит удачу, защищает дом от пожара, болезней и недобрых гостей.

Запреты на праздник

Ругаться, злиться, конфликтовать, сквернословить, допускать дурные помыслы, желать кому-либо зла. Эти запреты актуальны и в любой другой день, но в церковные праздники верующие особенно стремятся соблюдать их.

Кроме того, наши предки верили, что на Казанскую Осеннюю нельзя собираться в путешествие, иначе возвращение домой окажется очень долгим.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:



Ливень 4 ноября – дождь будет продолжаться еще долго.

Ясный день – к похолоданию.

Туман утром 4 ноября – будет оттепель.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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