Узнайте, какой 5 ноября празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.
5 ноября православные христиане вспоминают святого Иакова – сына Иосифа, который был мужем Божьей Матери.
Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.
История праздника
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Иаков Младший – один из семидесяти апостолов. Его называли "братом Господним". В истории существует несколько версий появления апостола. Считается, что Иаков является братом Иисуса Христа. Согласно другой теории он — сын Иосифа, рожденный еще до помолвки с Девой Марией.
Вообще об Иакове как об апостоле мало информации. Его имя упоминается в нескольких посланиях Библии. Согласно им, Иаков уверовал во Христа только после его воскресения.
Его также называют первым епископом Иерусалима. Умер Иаков в 63 года от рук язычников, сбросили они его с крыльца храма, а затем избили камнями.
Какие традиции на праздник
На Иакова люди устраивали "пчелиные игры" — ели мед и изображали жужжание пчел. Крестьяне верили, что это поможет собрать достойный урожай меда в следующем году.
Кроме этого, 5 ноября ломали на части пирог, который остался от празднования Казанской иконы Божией Матери 4 ноября, и разбросали эти куски по земле. Это нужно было для того, чтобы задобрить землю, что гарантировало хороший урожай следующего года.
Запреты на праздник
Постарайтесь не одалживать в этот день деньги. Скорее всего назад вы их не получите.
Также не поручайтесь в этот день за людей, в которых не уверены на все 100 процентов, иначе они вас крупно подведут и подставят.
Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.
Если вы не специалист в какой-то области, не беритесь за эту работу сами. Не стоит ничего планироваться, все может пойти прахом.
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- Если град 5 ноября пошел, или мелкую крошку видно – 22 ноября придет настоящая зима.
- Много снега выпало, и он не растаял – зима будет теплой, а в следующем году можно будет ожидать хорошего урожая.
Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.
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