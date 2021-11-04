Узнайте, какой 5 ноября празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.

5 ноября православные христиане вспоминают святого Иакова – сына Иосифа, который был мужем Божьей Матери.



Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

Иаков Младший – один из семидесяти апостолов. Его называли "братом Господним". В истории существует несколько версий появления апостола. Считается, что Иаков является братом Иисуса Христа. Согласно другой теории он — сын Иосифа, рожденный еще до помолвки с Девой Марией.

Вообще об Иакове как об апостоле мало информации. Его имя упоминается в нескольких посланиях Библии. Согласно им, Иаков уверовал во Христа только после его воскресения.

Его также называют первым епископом Иерусалима. Умер Иаков в 63 года от рук язычников, сбросили они его с крыльца храма, а затем избили камнями.

Какие традиции на праздник

На Иакова люди устраивали "пчелиные игры" — ели мед и изображали жужжание пчел. Крестьяне верили, что это поможет собрать достойный урожай меда в следующем году.

Кроме этого, 5 ноября ломали на части пирог, который остался от празднования Казанской иконы Божией Матери 4 ноября, и разбросали эти куски по земле. Это нужно было для того, чтобы задобрить землю, что гарантировало хороший урожай следующего года.

Запреты на праздник

Постарайтесь не одалживать в этот день деньги. Скорее всего назад вы их не получите.

Также не поручайтесь в этот день за людей, в которых не уверены на все 100 процентов, иначе они вас крупно подведут и подставят.

Не стоит выяснять отношения, обращаться за помощью, встречаться с недругами и недоброжелателями. Есть риск спровоцировать конфликт.

Если вы не специалист в какой-то области, не беритесь за эту работу сами. Не стоит ничего планироваться, все может пойти прахом.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:



Если град 5 ноября пошел, или мелкую крошку видно – 22 ноября придет настоящая зима.

Много снега выпало, и он не растаял – зима будет теплой, а в следующем году можно будет ожидать хорошего урожая.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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