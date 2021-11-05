Вице-президент Ассоциации управляющих недвижимостью Анатолий Топал рассказал, что не так в Украине с ипотекой и почему программа ипотечного кредитования у нас провалилась.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Надо понимать, что анонсированная и якобы введенная программа ипотеки от государства реально провалилась. Потому что при нашей системе смены политических, хозяйственных и финансовых элит раз в три-пять лет – это невозможно. Мы не можем прогнозировать развитие страны на пятнадцать лет, как в той же Европе? Мы на два года не можем спрогнозировать. У нас ни один банк не возьмется вводить вас в продукт больше, чем на три-пять лет. Я понимаю, что в среднем ипотека закрывается за пять-семь лет, но в нынешней ситуации тяжело прогнозировать свои доходы на ближайшие три года», - сообщил он.

Топал сказал, что именно поэтому программа ипотечного жилья и провалилась. В программе доступного жилья были сделаны заявления о выделении кучи гектар земли, подчеркнул он, на которых планировалось построить много доступного жилья и сдавать его в аренду людям, которые в этом нуждаются. Эта программа очень хорошая и она должна была заработать, подтвердил он, но под эту программу списали кучу денег, а воз и ныне там.

«Нет у нас доступного жилья и это надо понимать. А если мы говорим о доступном жилье по ценам в столице, то оно не может быть доступным. А доступное жилье, которое специалисты определенных уровней могут получить под программу, у нас работает. Программа «Держмолодьжитло» работает, но точечно, потому что финансирование у нас довольно-таки скромное. Поэтому, если говорить о доступном жилье в столице, это больше политические лозунги, чем реалии», - резюмировал он.

Ранее, как сообщает Politeka, экономист Алексей Кущ заявил, что кредит на покупку квартиры под высокие проценты не может называться ипотекой.

Также он настаивает на том, что ипотечное кредитование должно быть доступным для всех.