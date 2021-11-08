Узнайте, какой 9 ноября празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.

9 ноября 2021 года согласно православному календарю чтят преподобного Нестора Летописца, Печерского.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

Родился Нестор Летописец около 1056 г., умер около 1114 года. Кроме того, Нестор являлся монахом Киево-Печерской Лавры, и именно его перу принадлежит «Повесть временных лет», в которой Нестор подробно описал жизнь и деяния первых князей.

Кроме богословия, преподобный Нестор, отличался знаниями по литературе, истории, в совершенстве говорил на греческом языке. Его считали одним из самых образованных людей в Киевской Руси в XI в начале XII века.

Какие традиции на праздник



По традиции этот день считался "обетным". Сегодня нужно дать обещание выполнить определенную работу, либо же следовать зароку в течение названного времени.

Среди зажиточных людей было давать "крупные" обещания, к примеру, построить храм, поставить крест, подарить церкви иконы дать деньги на ее благоустройство.

Также в этот день накладывали на себя ограничения в пище - например, зарекались употреблять спиртные напитки, сладкое, мясное.

Запреты на праздник

Женщинам, которые пережили развод, не стоит 9 ноября мечтать или говорить о новых отношениях – это может привести к длительному одиночеству.

Наши предки считали, что 9 ноября нельзя ссориться, иначе до Рождества будете друг на друга злиться.

Людям творческим в этот день категорически нельзя принимать в дар цветы. Если верить приметам, взяв от дарителя цветы, такая творческая личность может распрощаться в скором времени не только со славой, но и с талантом.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:



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