Кроме традиционного перерасчета пенсий в марте, в следующем году украинцев ждет еще несколько этапов повышения выплат. Какие именно, рассказали в Министерстве социальной политики.

Так, в 2022 году планируется повышение пенсий в общей сложности в 12 этапов. В январе пересчитают выплаты ликвидаторам ЧАЭС с инвалидностью. Также в следующем году подскочат пенсии 65-летним украинцам из-за роста минимальной зарплаты.

Женщинам, родившимся в 1962 году после достижения ими нового пенсионного возраста, ввели повышающий коэффициент 9%.

С 1 марта пенсии собираются повысить в результате индексации. Об этом подробнее рассказала министр социальной политики Марина Лазебная в эфире Украинского радио. Вверенное ей ведомство разработало законопроект об обязательном ежегодном перерасчете выплат в марте с учетом инфляции. Если закон будет принят, то первый такой перерасчет произойдет уже в 2022 году.

Следующий этап повышения пенсий должен произойти в октябре. Минсоцполитики планирует «выйти на новую минимальную пенсионную гарантию», заключающуюся в том, что украинцы старше 70 лет (с необходимым стажем - 30/35 лет для женщин/мужчин) будут получать не менее 3000 гривен в месяц.

Также Минсоцполитики планирует увеличить выплаты людям с инвалидностью, минимальная пенсия которых сейчас составляет 2200 грн.

Кроме того, в ведомстве еще раз напомнили о необходимости внедрения второго уровня пенсионной реформы - то есть накопительной пенсии.

Украинцы активно обсуждают данные обещания в комментариях:

"А зачем уже второй раз цены на продукты питания подняли? Сделайте стабильные цены на все"

"О плане поднятия минимальных пенсий на 150 грн мы уже знаем((("

"Когда уже что-нибудь сделаете реально без обещаний и планов..?"

"До марта еще нужно дожить"

Напомним, что украинцев порадуют новыми пенсиями уже с 1 декабря.

Как сообщала Politeka, украинцам поднимут пенсии, кто получит: «Не менее 7800 грн».

Также Politeka писала, что в Пенсионном фонде рассказали о дефиците средств, сколько денег не хватает.