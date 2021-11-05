В этом году расходы на пенсионные выплаты повысились, но украинцам (за исключением тех, кто проживает в АР Крым и на неподконтрольных территориях Донбасса) суммы были обеспечены.

За январь–октябрь 2021 года Пенсионный фонд Украины обеспечил выплату пенсий и денежной помощи в полном объеме. Об этом сообщила пресс-служба ПФУ, передает Politeka.net.

Финансирование проводилось в соответствии с графиком.

В ПФУ отметили, что за январь–октябрь этого года из всех источников финансирования поступило 416,5 млрд грн, из которых собственные доходы составили 270,4 млрд грн (из них 23,1 млрд грн средства из госбюджета - на некоторые категории застрахованных лиц и покрытие недополученной суммы из-за применения размера единого взноса). Подчеркивается, что это на 43,7 млрд грн больше, чем в прошлом году.

Однако общая сумма расходов на пенсионные и другие планируемые выплаты составила 431,2 млрд грн ( в сравнении с 395,4 млрд грн соответствующего периода 2020 года), что говорит о дефиците 14,7 млрд грн.

Отметим, хотя доходы ПФУ за указанный период выросли на 43,7 млрд грн – до 270,4 млрд грн, но объем поступлений из госбюджета уменьшился на 5,2 млрд грн – до 146,1 млрд грн.

Вместе с тем, по данным Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ), в 2021 году долг Пенсионного фонда перед ГКСУ увеличился на 13,8 млрд грн - до 75,9 млрд грн (речь идет о привлечении займов Пенсионным фондом с единого казначейского счета).

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