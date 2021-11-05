Новое повышение пенсий ждет украинцев 1 декабря, вырастут как минимальные, так и максимальные выплаты.

Это предусмотрено в бюджете Пенсионного фонда на 2021 год.

Пенсии вырастут с 1 декабря 2021 года в связи с ростом минимальной зарплаты. Выплаты составят 2600 грн вместо 2400 грн для пенсионеров старше 65 лет при наличии у них страхового стажа 30/35 лет.

Также в связи с повышением прожиточного минимума вырастет размер максимальной пенсии. Его поднимут с 19 340 грн до 20 270 грн.

Стоит отметить, что такую высокую пенсию в Украине получает очень мало пенсионеров. Максимальная пенсия предусмотрена для тех, у кого есть не менее 35 лет страхового стажа, а зарплата была выше среднего. Большинство пенсионеров получают ежемесячно около 3000 грн.

Наиболее распространенный размер пенсии в Украине — от 2001 до 3000 грн — ее получают 38,3% пенсионеров (4,19 млн человек). Меньше 2000 грн получают 15,6% пенсионеров (1,7 млн человек). Более 10 тыс. грн получают 3,9% пенсионеров (433,5 тыс. человек).

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