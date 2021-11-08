Вице-президент Ассоциации управляющих недвижимостью Анатолий Топал рассказал, является ли хорошим знаком то, что иностранцы вкладываются в нашу недвижимость и должно ли государство их в этом ограничивать.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Если бы у нас была «офигенная» экономика, то социалка была бы закрыта на 100%, как в других странах. И сейчас рынок летел бы и развивался. Тогда можно было бы делать ограничения иностранцам в покупке нашей недвижимости. Сейчас Украине нужны живые, реальные деньги, а людям все равно у кого снимать квартиру. Будет это какой-то чиновник, у которого 20 или 30 таких квартир, или действительно иностранец, который решил свои честно заработанные деньги залить в нашу экономику», - рассказал он.

Топал назвал хорошим знаком, что иностранцы вкладывают в нашу недвижимость, потому что есть доверие к нашей экономике и готовность рискнуть. Доходность нашей недвижимости, сообщил он, намного выше, чем в Европе - это иностранцев и привлекает на вложение денег. Купив недвижимость, подчеркнул он, нужно ею управлять и содержать, наши этого не учитывают, а иностранцы учитывают и наша недвижимость пока еще интересна для них.

«Если бы наши власти разрешили еще проводить и удаленные электронные сделки, то было бы вообще хорошо. Это очень удобно, с любой точки мира зашел, составил электронный контракт, подписался и деньги перевел. И тут же отдал управляющей компании, чтобы сдавали в аренду. У нас иностранцы хотят платить налоги, но наше законодательство говорит, что это очень плохо. Иностранец не имеет права самостоятельно сдать свою недвижимость в Украине и это очень неудобно», - резюмировал он.

Ранее, как сообщает Politeka, экономист Алексей Кущ заявил, что кредит на покупку квартиры под высокие проценты не может называться ипотекой.

Также он настаивает на том, что ипотечное кредитование должно быть доступным для всех.