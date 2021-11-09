Узнайте, какой 10 ноября празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.

10 ноября 2020 года почитается память мученицы Параскевы, которая приняла тяжелую смерть, но не отреклась от веры в Бога.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

Святая Параскева родилась в христианской семье. Жила в III веке в городе Икония в Малой Азии. Ее набожные родители искренне молились Богу. Когда Бог дал им дочь, они назвали ее Параскева, то есть пятница.

После смерти родителей Параскева вела тихую христианскую жизнь, полную добродетелей, и с любовью занималась убогими. Хороший пример ее богоугодной жизни обратил многочисленных язычников к Христовой вере. Разъяренные жрецы бросили Параскеву в тюрьму.

Наместник приказал ее жестоко пытать. Во время пыток Параскева отдала Богу душу.

Какие традиции на праздник

Параскеву считали святой для женщин, она покровительница брака и семьи. Обычно именно ей молились и спрашивали у нее, как лучше выйти замуж и жить счастливо, или просили помочь в этом.

Когда-то парни постились на Параскеву Пятницу, чтобы найти себе хорошую и хозяйственную женщину. Девушки — чтобы удачно выйти замуж.

В старину принято было также украшать икону святой Параскевы. Говорили, что она охраняет счастье в доме и помогает обеспечить семье благополучие.

Запреты на праздник

Кто много смеется в этот день, то потом, согласно приметам, будет долго плакать. Поэтому, старались вести себя сдержанно.

Беременная женщина не должна в этот день давать денег в долг, поскольку так в чужие руки она отдаст судьбу своего ребенка.

Нельзя мыть голову, купаться, стирать и вообще, выполнять работу, которая была бы связана с водой. Однако, если ребенок болел, нужно было отвести его к источнику, чтобы смыть недуг.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:



Листья с вишни 10 ноября еще не опали — снег, даже если он выпал, то скоро растает.

Если солнечный день — жди теплой зимы.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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