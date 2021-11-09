Узнайте, какой 10 ноября празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.
10 ноября 2020 года почитается память мученицы Параскевы, которая приняла тяжелую смерть, но не отреклась от веры в Бога.
Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.
История праздника
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Святая Параскева родилась в христианской семье. Жила в III веке в городе Икония в Малой Азии. Ее набожные родители искренне молились Богу. Когда Бог дал им дочь, они назвали ее Параскева, то есть пятница.
После смерти родителей Параскева вела тихую христианскую жизнь, полную добродетелей, и с любовью занималась убогими. Хороший пример ее богоугодной жизни обратил многочисленных язычников к Христовой вере. Разъяренные жрецы бросили Параскеву в тюрьму.
Наместник приказал ее жестоко пытать. Во время пыток Параскева отдала Богу душу.
Какие традиции на праздник
Параскеву считали святой для женщин, она покровительница брака и семьи. Обычно именно ей молились и спрашивали у нее, как лучше выйти замуж и жить счастливо, или просили помочь в этом.
Когда-то парни постились на Параскеву Пятницу, чтобы найти себе хорошую и хозяйственную женщину. Девушки — чтобы удачно выйти замуж.
В старину принято было также украшать икону святой Параскевы. Говорили, что она охраняет счастье в доме и помогает обеспечить семье благополучие.
Запреты на праздник
Кто много смеется в этот день, то потом, согласно приметам, будет долго плакать. Поэтому, старались вести себя сдержанно.
Беременная женщина не должна в этот день давать денег в долг, поскольку так в чужие руки она отдаст судьбу своего ребенка.
Нельзя мыть голову, купаться, стирать и вообще, выполнять работу, которая была бы связана с водой. Однако, если ребенок болел, нужно было отвести его к источнику, чтобы смыть недуг.
Издавна существуют погодные приметы на этот день:
- Листья с вишни 10 ноября еще не опали — снег, даже если он выпал, то скоро растает.
- Если солнечный день — жди теплой зимы.
Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.
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