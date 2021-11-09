В Украине в октябре у судьи средняя пенсия составила почти 92 тысячи гривен.

Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда.

В целом же пенсия судьи с начала года выросла на 23 тысячи гривен, однако средняя выплата по возрасту по страны увеличилась всего на 400 гривен.

Дело в том, что пенсия судей растет вместе с заработными платами действующих служителей Фемиды. Согласно законодательству, пенсионер-судья может получать до 80% заработной платы судьи, что работает. При этом пенсии обычных украинцев имеют свои ограничения, например, ежемесячная пенсионная выплата не может превышать 10 размеров минимальной выплаты. На сегодня, это около 18 тысяч гривен. На судей-пенсионеров такие ограничения не распространяются. Поэтому есть вероятность, что они до конца года могут получать пенсию около 100 тысяч гривен

Согласно данным отчета о распределении пенсионеров по размерам назначенных месячных пенсий ПФУ средняя пенсия увеличилась всего на 400 гривен - с 3507 до 3915 гривен.Повышение пенсии происходит с учетом поднятия прожиточного минимума, индексации.

Для расчета пенсий пользуются следующей формулой. Средняя зарплата по стране умножаются на соотношение средней заработной платы к собственной, на стаж в годах и на 1%. Исходя из этого расчета пенсионер может получать только 80% от средней заработной платы по стране и лишь при условии, если зарплата не была меньше.

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