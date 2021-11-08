Крім традиційного перерахунку пенсій у березні, наступного року українців чекає ще кілька етапів підвищення виплат. Які саме, розповіли в Міністерстві соціальної політики.

Так, в 2022 році планується підвищення пенсій в цілому в 12 етапів. У січні перерахують виплати ліквідаторам ЧАЕС з інвалідністю. Також наступного року підскочать пенсії 65-річним українцям через зростання мінімальної зарплати.

Жінкам, які народилися в 1962 році після досягнення ними нового пенсійного віку, ввели підвищувальний коефіцієнт 9%.

З 1 березня пенсії збираються підвищити в результаті індексації. Про це докладніше розповіла Міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі Українського радіо. Ввірене їй відомство розробило законопроект про обов'язковий щорічний перерахунок виплат у березні з урахуванням інфляції. Якщо закон буде прийнятий, то перший такий перерахунок відбудеться вже в 2022 році.

Наступний етап підвищення пенсій повинен відбутися в жовтні. Мінсоцполітики планує "вийти на нову мінімальну пенсійну гарантію", яка полягає в тому, що українці старше 70 років (з необхідним стажем - 30/35 років для жінок/чоловіків) отримуватимуть не менше 3000 гривень на місяць.

Також Мінсоцполітики планує збільшити виплати людям з інвалідністю, мінімальна пенсія яких зараз становить 2200 грн.

Крім того, у відомстві ще раз нагадали про необхідність впровадження другого рівня пенсійної реформи - тобто накопичувальної пенсії.

Українці активно обговорюють дані обіцянки в коментарях:

"А навіщо вже вдруге ціни на продукти харчування підняли? Зробіть стабільні ціни на все"

"Про план підняття мінімальних пенсій на 150 грн ми вже знаємо ((("

"Коли вже що-небудь зробите реально без обіцянок і планів..?"

"До березня ще потрібно дожити"

Нагадаємо, що українців порадують новими пенсіями вже з 1 грудня.

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