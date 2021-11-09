Украинцы, купившие фейковые COVID-сертификаты могут пройти прививки. Однако никакой анонимности не будет.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время эфира "Свобода слова" на ICTV.

По словам главы Минздрава, сейчас все те, кто ранее приобрел фальшивый сертификат могут прийти к своему семейному врачу и сообщить место покупки фейкового документа.

"После этого они получат прививку, а врач самостоятельно сообщит в Национальную полицию контакты тех. кто делал поддельный сертификат. Дальше дело будет рассматривать суд", — отметил Виктор Ляшко.

При этом, он подчеркнул, что подобная "ковидная амнистия" не предусматривает анонимности.

Следует отметить, что в депутаты Верховной рады поддержали в первом чтении законопроект. который предусматривает уголовное наказание за подделку COVID-сертификатов.

В частности, штраф в размере от 34 тыс. до 68 тыс. гривен, согласно законопроекту, может получить медработник, внесший ложные данные о прививках. За это же преступление предусматривается лишение свободы на срок до 2 лет лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 1-3 лет.

Лицам, занимающимся изготовлением поддельных COVID-сертификатам, в случае принятия закона, грозит наказание в виде штрафа от 85 тыс. до 170 тыс. гривен или лишение свободы на срок до 3 лет.

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