Украинцы, купившие фейковые COVID-сертификаты могут пройти прививки. Однако никакой анонимности не будет.
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По словам главы Минздрава, сейчас все те, кто ранее приобрел фальшивый сертификат могут прийти к своему семейному врачу и сообщить место покупки фейкового документа.
"После этого они получат прививку, а врач самостоятельно сообщит в Национальную полицию контакты тех. кто делал поддельный сертификат. Дальше дело будет рассматривать суд", — отметил Виктор Ляшко.
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При этом, он подчеркнул, что подобная "ковидная амнистия" не предусматривает анонимности.
Следует отметить, что в депутаты Верховной рады поддержали в первом чтении законопроект. который предусматривает уголовное наказание за подделку COVID-сертификатов.
В частности, штраф в размере от 34 тыс. до 68 тыс. гривен, согласно законопроекту, может получить медработник, внесший ложные данные о прививках. За это же преступление предусматривается лишение свободы на срок до 2 лет лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 1-3 лет.
Лицам, занимающимся изготовлением поддельных COVID-сертификатам, в случае принятия закона, грозит наказание в виде штрафа от 85 тыс. до 170 тыс. гривен или лишение свободы на срок до 3 лет.
Напомним, маленьким украинцам выдадут новый документ, появилось разъяснение.
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