Политический эксперт Николай Спиридонов рассказал,что поднятие минимальных пенсий - это правильное решение власти, которое позволит пенсионерам остаться на прежнем уровне жизни при нынешней инфляции.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с блогером Татьяной Резвин.

«К сожалению, поднятие пенсий не успевает за ростом реального индекса инфляций, а не тем, который нам рисуют. Люди, которые живут на минимальную пенсию, у них в основном главная статья расходов - это еда, лекарства и оплата жилищно-коммунального хозяйства. Сейчас идет продовольственный кризис во всем мире, и директор продовольственных программ ООН недавно попросил у Илона Маска шесть миллиардов долларов, чтобы люди не голодали. И соответственно во всем мире цены на продукты питания растут», - сообщил он.

Спиридонов сказал, что в Украине с начала года цены на продукты питания выросли примерно на 25% и эта еще не самая плохая ситуация, потому что кое-где в мире цены растут еще стремительней. И если повысят пенсию до 2 600 гривен, подчеркнул он, то в процентном соотношении это тоже получается 25%. А продукты питания выросли на туже цену, считает он, и по факту это решение о повышении пенсий позволит поддержать штаны и остаться людям на том же уровне жизни.

«Пенсионеры, которым не удалось воспитать успешных и благодарных детей и внуков, практически все находятся возле черты выживания или за этой чертой. Поэтому такие пенсионеры думают о своем выживании и как им заработать дополнительных пару сотен гривен на каком-то дежурстве, если у них еще есть на это силы. А если сил нет, то можно просто медленно умирать. Потому что если пенсионер начинает еще и болеть, то ему итак пенсии хватает в лучшем случае на ЖКХ и продукты. А на лечение у пенсионера, у которого нет поддержки родственников, ресурсов особо нет», - резюмировал он.

Как сообщала Politeka, украинцев порадуют новыми пенсиями уже с 1 декабря.

Также Politeka писала, что украинцам поднимут пенсии, кто получит "не менее 7800 грн".