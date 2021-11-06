З 1 січня 2022 року зросте мінімальна пенсія для деяких українців, таке рішення прийнятий Кабінет Міністрів на одному з позачергових засідань.

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Так, мінімальна пенсійна виплата на рівні не менше 7800 грн буде встановлена кожному з непрацездатних батьків, дружині (чоловікові) Захисників України, які загинули в зоні проведення АТО/ООС.

Підвищену пенсію отримує понад 2 тисячі осіб.

При цьому адресна допомога до пенсії буде виплачуватися незалежно від того, чи отримують такі виплати інші члени сім'ї.

Нагадаємо також, 1 грудня, зростуть мінімальні пенсії для пенсіонерів старше 65 років при наявності у них страхового стажу 30/35 років. Виплати складуть 2600 грн замість 2400 грн. Зміни обумовлені зростанням мінімальної зарплати.

Зростуть також і максимальні виплати. Їх піднімуть з 19 340 грн до 20 270 грн.

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