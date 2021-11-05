Нове підвищення пенсій чекає українців 1 грудня, зростуть як мінімальні, так і максимальні виплати.

Це передбачено в бюджеті Пенсійного фонду на 2021 рік.

Пенсії зростуть з 1 грудня 2021 року у зв'язку із зростанням мінімальної зарплати. Виплати складуть 2600 грн замість 2400 грн для пенсіонерів старше 65 років при наявності у них страхового стажу 30/35 років.

Також у зв'язку з підвищенням прожиткового мінімуму зросте розмір максимальної пенсії. Його піднімуть з 19 340 грн до 20 270 грн.

Варто відзначити, що таку високу пенсію в Україні отримує дуже мало пенсіонерів. Максимальна пенсія передбачена для тих, у кого є не менше 35 років страхового стажу, а зарплата була вище середнього. Більшість пенсіонерів отримують щомісяця близько 3000 грн.

Найбільш поширений розмір пенсії в Україні - від 2001 до 3000 грн — її отримують 38,3% пенсіонерів (4,19 млн осіб). Менше 2000 грн отримують 15,6% пенсіонерів (1,7 млн осіб). Понад 10 тис.грн отримують 3,9% пенсіонерів (433,5 тис. осіб).

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