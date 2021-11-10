Невыплаченные пенсии украинцам с оккупированных территорий составляют сумму более 5 миллиардов гривен, в правительстве объяснили, что происходит.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в интервью телеканалу "Дом".

"Сейчас же заблокированы выплаты долгов всем пенсионерам, которые там проживают. И мы понимаем, что этот долг накапливается. По этим лицам за эти годы остатки составляют 5,32 млрд грн. Это очень много", – сказала она.

Что касается того, что с 1 января 2022 года государственный "Ощадбанк" не намерен автоматически продлевать карты внутренних переселенцев с истекшим сроком действия, в правительстве обещали повлиять на ситуацию.

"Возможно, мы пролонгируем, потому что сейчас люди не могут приехать из-за COVID-ограничений, по иным причинам", – отметила Верещук.

Она отметила, что есть информация о "злоупотреблениях ситуацией". В частности, сообщается, что платежные карты забирали у людей там или отдавали только часть средств, а остальные деньги шли на финансирование терроризма. Поэтому сейчас с этим разбираются спецслужбы. Но утверждается, что люди получат свои деньги, только немного позже.

Напомним, 9 ноября сообщалось, что правоохранители разоблачили аферу в Донецкой области на мошенничестве в крупных размерах, с использованием поддельных документов.

За год участники схемы согласовали более 50 поддельных документов и получили деньги из госбюджета, которые распределили между собой. По предварительным данным, они присваивали в среднем 400 тыс. грн. в месяц.

Схему наладил житель Константиновки и должностные лица главного управления Пенсионного фонда в Донецкой области, городское отделение управления исполнительной дирекции Фонда социального страхования в Донецкой области, Управление социальной защиты населения городского совета и филиала – Донецкого областного управления акционерного общества "Государственный сберегательный банк Украины".

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