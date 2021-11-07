Кто не сможет выйти на пенсию в 60 лет

Уже в следующем году часть украинцев не сможет выйти на пенсию в 60 лет из-за недостающего страхового стажа – начнут действовать новые правила по повышению пенсионного возраста.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на «Факты», в 2022 году на пенсию не смогут выйти те украинцы, которые к 60 лет будут иметь рабочий стаж 29 лет.

Отмечается, что с 2021 года в силу вступили новые правила выхода на пенсию. Сейчас на получение выплат от государства могут рассчитывать те, чей страховой стаж составляет 28 лет. С 2022 года для выхода на пенсию в 60 лет понадобится 29 лет страхового стажа. Если его нет, на пенсию украинцы смогут выйти лишь в 63 года. Правда, и для этого понадобится иметь стаж от 19 лет. До 65 лет придется работать тем, кто официально проработал 15-19 лет.

Добавим, что украинцы со страховым стажем менее 15 лет не смогут рассчитывать на пенсионные выплаты. По достижению 65 лет государство будет выплачивать им пособие в размере 1854 гривен.

Напомним, что украинцев порадуют новыми пенсиями уже с 1 декабря.

Как сообщала Politeka, украинцам поднимут пенсии, кто получит: «Не менее 7800 грн».

Также Politeka писала, что в Пенсионном фонде рассказали о дефиците средств, сколько денег не хватает.