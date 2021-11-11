Узнайте, какой 12 ноября празднуют православные украинцы важный церковный праздник, особые приметы, традиции и главные запреты этого дня.

12 ноября все православные христиане чтут память мученицы Зиновии и мученика Зиновия, которые были братом и сестрой.

Politeka.net расскажет об истории праздника, самых важных традициях, приметах и чего нельзя делать в этот день.

История праздника

Оба мученика родились в благочестивой семье примерно в III веке на территории Каппадокии. Они рано остались сиротами.

Молодые люди решили раздать все свои деньги нуждающимся и начали жить в добровольной нищете и прославлять Христа. После этого Зиновий получил дар исцеления. Он с помощью молитвы мог исцелять больных. За эти заслуги жители города избрали его епископом.

После прихода к власти императора Диоклетиана, начались массовые гонения сторонников христианской веры. Зиновия арестовали и потребовали отказаться от Христа. Узнав о случившемся, сестра сама явилась в суд. Так как Зиновий и Зиновия не захотели отказаться от христианской веры, их казнили.

Какие традиции на праздник

На Зиновия и Зиновию отмечали праздник рыбаков и охотников. Охотники, собираясь в этот день за зайцами, собирались пировать в один дом. Нужно было непременно поймать хотя бы одного зверя, которого называли именинным, иначе охота на протяжении всего года могла быть неудачной.

Рыбаки на Зиновия также отправлялись на охоту. Если сети приходили полными, улов непременно отмечали гулянкой на берегу реки.

Чтобы привлечь к себе удачу необходимо покормить птиц.

Запреты на праздник

Самым страшным грехом считается развод 12 ноября. Он принесет бывшим супругам несчастья в карьерном плане и в личной жизни.

Запрещено в этот день идти на неоправданный риск. Если не хотите навлечь на себя беду, следует быть рассудительным и осторожным.

Издавна существуют погодные приметы на этот день:



Калина уже созрела, а листья еще зеленые — теплая осень.

Ранний снег к ранней весне.

Если в ноябре появляются насекомые — зима будет теплой.

Напомним, "Херувимская песнь" в исполнении хора Десятинного монастыря УПЦ заняла первое место в конкурсе.

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