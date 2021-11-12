Медицинский эксперт Анатолий Якименко рассмотрел нынешнюю эпидемиологическую ситуацию в различных регионах Украины и высказал предположения о том, чем она обусловлена.

Своим видением положения дел он поделился в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Сейчас пандемия коронавируса ушла на юго-восток Украины. В прошлом году её центрами были западная и юго-западная Украина. В прошлом году у меня была масса знакомых, которые болели коронавирусом, да я и сам им болел. В этом году в моём окружении таких людей нет, хотя я, конечно, не претендую на репрезентативность. Есть такие регионы, где сейчас пандемия в самом разгаре. Я недавно общался со своими коллегами из Николаевской области, и там ситуация очень сложная. Я думаю, волна заражений идёт у нас с запада на восток вот по какой причине. Как мы помним, в Европе пандемия началась в Италии, и Западная Украина оказалась ближе к очагу болезни. К тому же многие украинцы работают и в Италии, и в Испании. Здесь связь очевидна», - считает гость программы.

В южной части Украины, по его словам, населения значительно меньше, поэтому естественно, что там пандемия распространялась не с такой силой.

«Мои данные позволяют предположить, что в Западной Украине уже есть коллективный иммунитет. В частности, это касается Львовщины, хотя в прошлом году ситуация там была очень неблагополучной», - говорит Анатолий Якименко.

Как сообщает Politeka, ранее он подверг резкой критике руководство украинской системы здравоохранения.

Также Politeka сообщала, что Якименко рассказал об особенностях протекания вирусных заболеваний.