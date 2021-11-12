В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Украине введены жесткие карантинные меры, которые включают в себя предъявление COVID-сертификатов - раскрыты новые детали получения.

В пятницу, 12 ноября, замглавы Минздрава Мария Карчевич на брифинге рассказала, какие сертификаты можно получить в приложении "Дія". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, пишет Politeka.net.

Так, в мобильном приложении запускают еще два типа COVID-сертификатов - для переболевших, и для детей, вакцинированных от коронавируса хотя бы одной дозой.

Детский сертификат предназначен для детей от 12 лет и старше, и его можно будет загрузить родителям в "Дії". Для этого взрослым нужно зайти в приложение и добавить свидетельство о рождении ребенка.

В Украине сейчас разрешено вакцинировать детей только препаратом Pfizer и при условии наличия всех прививок в соответствии с календарем вакцинации.

А получение сертификата о выздоровлении сейчас проходит бета-тестирование. Его получат в "Дії" только те, кому врач занес данные в электронную систему здравоохранения.

Сертификат смогут получить люди, переболевшие коронавирусом не более, чем 105 дней.

Срок действия документа - 90 дней после установления диагноза плюс 15 дней лечения.

Получить сертификат о выздоровлении можно не больше двух раз в год.

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