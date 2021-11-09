С 12 ноября в Украине станет на одну "красную" область. Ограничения будут действовать в Черкасской области.
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Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"На территории Черкасской области с 00 часов 00 минут 12 ноября 2021 года будет установлен "красный" эпидемической опасности", - говорится в сообщении.
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В регионах. где установлен самый высокий уровень эпиднебезопасности действуют строгие ограничения. Так, запрещается работать развлекательным и торгово-развлекательным заведениям, непродовольственным магазинам и рынкам, проведение массовых мероприятий и спортивных соревнований.
Однако эти ограничения не будут действовать если все работники вакцинированы. Заведения могут работать без ограничений, однако посещать их могут только клиенты, имеющие COVID-сертификаты.
За минувшие сутки в Украине зафиксирован новый антирекорд - 833 человека умерли. По состоянию на утро 9 ноября выявлено почти 19 тысяч новых пациентов с коронавирусной инфекцией.
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