Астролог Влад Росс рассказал, какие числа ноября будут благословенны, а также каких чисел ноября людям стоит опасаться.

Об этом он рассказал в новой программе «Осенний прогноз» с ведущим Владом Россом.

«И у нас ожидается очень благословенная ситуация, начиная с 22 ноября Солнце входит в зодиакальный знак Стрелец - это оптимизм и счастье. А 24 ноября Меркурий входит в зодиакальный знак Стрелец и, конечно, на этом закончится всплеск коронавируса, упадет на нет. И я считаю, что после затмения уже многие области Украины начнут уходить из красной зоны. А в конце месяца, 29 ноября нас ожидает очень благословенное соединение Меркурия и Солнца», - рассказал он.

Росс сказал, что 29 ноября – самый большой и благословенный день, чтобы подписывать всякого рода контракты. И вообще такой период с 28 по 30 число благостный, считает он, и хорошо подписывать важную документацию, покупать недвижимость, земли, имущество. Хорошо вкладывать деньги в какие-то ценные бумаги, подчеркнул он, и покупать золото. Действительно секстиль Венеры и Нептуна 30 числа, сообщил он, дает возможность благословенного брака, любви и счастья.

«Кто хочет расписаться или помпезно отметить бракосочетание, то очень благоприятное 29 и 30 число, когда Меркурий находится в сердце Солнца. А это такой показатель, что самые лучшие и благословенные ситуации, которые только можно задокументировать и притянуть, будут именно 29 ноября. Поэтому у нас двадцатые числа абсолютно замечательные. Но период по 21 ноября носит критического свойства ужасный разгул коронавируса, возможны ураганы и катастрофы», - резюмировал он.

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