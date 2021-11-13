Мир театра и кино потрясла новая трагедия – стало известно об уходе из жизни известной актрисы Галины Воробьевой.

Печальное известие о смерти советской и российской актрисы театра, кино и телевидения сообщили ее коллеги. Ей было 82 года. Умерла Галина Воробьева 10 ноября. Причины смерти не уточняются.

Коллеги говорят, что Галину Воробьёву отличали необыкновенное обаяние, врождённый аристократизм, тонкая психология, ироничность, оригинальное чувство юмора, тонкий ум — эти личностные качества позволяли ей быть неповторимой актрисой.

"Галина Александровна - одна из тех редких профессионалов, которые в своем служении театру отдавала всю себя целиком», - отмечают ее коллеги артисты.

Воробьева была известна широкой публике. На телевидении она сыграла роль Нюры Земляникиной в детективном сериале "Легавый".

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